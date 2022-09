Samiti i Brdo-Brionit përfundoi pa deklaratë të përbashkët

Përfundoi samiti i Brdo-Brionit në Slloveni, por pa miratimin e deklaratës së përbashkët të presidentëve të rajonit si pasojë e dallimeve të papajtueshme në qëndrime.

Megjithatë dritë e gjelbër iu dha disa konkluzioneve, mes tyre, liberalizimi i vizave për Kosovën dhe dhënia e statusit kandidat për Bosnjë e Hercegovinën.

Ndërkohë, u kërkua nga Bashkimi Evropian që të ndihmojë Ballkanin Perëndimor për krizën energjetike dhe sigurimin e ushqimit.

Dy nikoqirët e samitit, presidentit slloven, Borut Pahor dhe ai kroat, Zoran Milanoviq, në konferencën e përbashkët për media përmenden edhe dialogun Kosovë-Serbi, për çka u kërkua që çështjet e hapura të zgjidhen në mirëbesim.

Derisa presidenti kroat, Milanoviq e tha hapur se Serbia duhet të njeh pavarësinë e Kosovës, ai slloven u shpreh më i rezervuar.

“Fatkeqësisht nuk do të kemi mundësi që të bëjmë miratimin e deklaratës edhe pse kemi bërë hartimin e saj, pasi kishte çështje që na kanë ndarë. Gjatë konferencës që ishin edhe vendimet e përbashkëta, na jepen mundësi neve që t’i miratojmë disa pika si konkluzion”, tha presidenti slloven, Borut Pahor.

I pyetur nga gazetarët se a kanë kërkuar nga Serbia, njohjen e pavarësisë së Kosovës, Pahor tha se dialogu është diskutuar, por askush nuk ka thënë diçka në këtë drejtim.



“Nuk e kemi diskutuar atë çështje, pasi kjo do të ishte përtej asaj pikës që nuk ka kthim. Por e mbështes njohjen e Kosovës, por aktualisht është jo reale nga Serbia për të njohur Kosovën. Ky është mendimi i Vuçiqit dhe gjithë vendit”, theksoi ai.

Mes tjerash, dy presidentët kërkuan nga Bashkimi Evropian që të përshpejtojnë procesin e integrimit për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Duke folur për arsyet e mosmiratimit të deklaratës, Milanoviq tha se ajo nuk është miratuar, sepse Bosnja e Hercegovina nuk pajtohet me propozimin që në dokument të përmendet kushtetuta e popullit në atë vend.

"Propozimi im ishte që në dokument të përmendet kushtetuta e popullit në BeH. Për mua, për ne dhe për shumë njerëz kjo duket si një standard minimal, por disa kolegë nga BeH nuk e dhanë atë. Ishte detyra ime të propozoja por u refuzua në të njëjtin moment dhe kaq. Ne konkluduam se nuk do të shkojmë as në deklaratë, gjetëm diçka të përbashkët", tha Milanoviq.



Gjashtë konkluzionet e arritura



1. Ritheksuam rëndësinë e zgjerimit të BE-së si kontributi më i drejtpërdrejtë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, zgjerimi është më shumë se kurrë gjeopolitik.



2. Ne bëjmë thirrje për një proces më të shpejtë të integrimit në BE, në përputhje me kushtet e njohura për anëtarësim.



3. Ne bëjmë thirrje për dhënien e statusit të kandidatit për Bosnjë dhe Hercegovinën deri në fund të vitit 2022.



4. Ne bëjmë thirrje për liberalizimin e vizave për të gjithë Ballkanin Perëndimor deri në fund të vitit 2022.



5. I bëjmë thirrje BE-së të qëndrojë në krah të Ballkanit Perëndimor në zbutjen e pasojave të krizës ekonomike dhe energjetike.



6. Ne afirmojmë përkushtimin tonë për dialogun si e vetmja mënyrë për të kapërcyer dallimet dhe për të hapur çështjet në rajon.