Sarajevë, nesër fillon festivali dokumentar mbi dhimbjet e Palestinës

Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar Al Jazeera Balkans (AJB DOC), i cili këtë vit do të organizohet për herë të 7-të nga Al Jazeera Balkans në Sarajevë, kryeqytetin e Bosnjë e Hercegovinës, fillon nesër me dokumentarë që do të shfaqin në ekran shtypjen dhe vuajtjet që ka përjetuar populli palestinez.