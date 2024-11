Shënohet Dita e Shtetësisë së Bosnjë e Hercegovinës

Me rastin e 25 Nëntorit, gjatë ditës do të organizohen më shumë ngjarje në Sarajevë dhe në të gjithë vendin. Delegacione të shumta gjatë ditës do të vendosin lule në monumentin e Zjarrit të Përjetshëm, në Varrezat "Kovaçi" dhe në Monumentin e fëmijëve të vrarë të Sarajevës së rrethuar.