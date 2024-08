Shërbimi i detyrueshëm ushtarak në Kroaci: Mund të stërviten 4.000 të rinj

“Përveç kësaj, një herë në vit duhet të organizohet një stërvitje ushtarake në të cilën do të marrin pjesë të gjithë ata të rinj dhe të reja që dalin vullnetarë për stërvitje, sepse këto aftësi po harrohen. Këto do të ishin ushtrime thirrjesh, formimi dhe gjuajtjeje. Një ushtri e patrajnuar ka efektivitet shumë të ulët, siç e pamë së fundmi me depërtimin e ukrainasve në Rusi, ku kishte ushtarë të rekrutuar në kufirin rus, të cilët janë një objektiv i lehtë dhe i butë për një ushtri me përvojë ukrainase me përvojë lufte pas tyre. Aty mund të shihni se sa e papërshtatshme mund të jetë ajo ushtri e trajnuar dobët nëse ushtarët nuk punohen dhe nuk trajnohen. Nëse ushtarët e rekrutuar do të merrnin pjesë në mbështetje të brigadave ushtarake profesionale, si një shkallë e dytë, do të ishte mirë. Problemi është se Kroacia nuk ka as një shkallë të parë të mjaftueshme që do të mund të merrte goditjet e para eventuale. Dy brigada janë të pamjaftueshme, veçanërisht për strukturën gjeopolitike të Kroacisë dhe ndarjen nga Dubrovniku në Vukovar, një zonë e madhe që është e shpërndarë dhe jo kohezive. Poshtë pesë brigada profesionale me nën pesë mijë burra secila - nuk duhet të llogarisim, me këtë pjesë rezervë me të cilën për 48 orë me të përgatitura dhe të trajnuara do të mund të mundësoheshin edhe pesë brigada mbështetëse”, thotë Cvrtila.