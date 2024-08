Shërbimi ushtarak, plan dhe dëshirë e Ballkanit

“Ai do të zgjasë dy muaj, do të nisë më 1 janar 2025 dhe ne vazhdojmë të bëjmë gjithçka kemi komunikuar me publikun. Rritëm pagat e ushtarëve, nënoficerëve dhe oficerëve, të drejtat e tyre materiale jo vetëm nëpërmjet të ardhurave personale, por edhe përmes pagave ditore dhe gjithçkaje që ata kanë të drejtë”, tha ditë më parë ministri kroat i Mbrojtjes, Ivan Anushiq për RTL.