Shkupi sërish në mesin e 10 qyteteve më të ndotura në botë

Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike paralajmëroi se në mëngjes do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës nëpër lugina në gjithë Maqedoninë e Veriut. Në Shkup, gjatë ditës është parashikuar mot me diell me vranësira të vogla dhe me erë të dobët jugore.