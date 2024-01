Shqipëri, aksioni policor “Tempulli 2”, 273 persona të arrestuar

“Faza e dytë e operacionit nuk lidhet vetëm me shkollat, por me gjithë vendin dhe zonat komunitare në. Fokusi i policisë së shtetit ka qenë goditja e fenomenit të shpërndarjes së naroktikës tek adoleshentët. Në këtë operacion përveç çështjeve që lidhen me lëndën narkotike, janë sekuestruar edhe prova që kanë të bëjmë me tërësinë e operacionit vijues “Sundimi i ligjit”, deklaroi Rrumbullaku.