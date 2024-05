Shqipëri, mbahet Ministeriali për Arsimin e Lartë Evropian

Gjatë dy ditëve të zhvillimit të saj, konferenca përmes disa paneleve do të ketë në fokus çështjet rreth inovacionit, cilësisë dhe dimensionit social në arsimin e lartë, inkurajimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare dhe sigurimin e cilësisë së arsimit të lartë. Në ditën e dytë në kuadër të ministerialit do të zhvillohet Forumi Global Politik, ku fokusi i diskutimeve do të jetë mbi Procesin e Berlinit dhe mundësitë dhe sfidat për njohjen e kualifikimeve akademike dhe sigurimin e cilësisë së arsimit të lartë.