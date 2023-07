Shqipëria: 3,4 milionë vizitorë në 6 muajt e parë të vitit 2023

“Javë të mbarë me lajme të mira: e raportojnë turoperatorët, e thonë hotelet, e shohim përditë edhe me sy të lirë, por tani e konfirmojnë edhe shifrat zyrtare, ku në 6 muajt e parë të këtij viti e kanë frekuentuar Shqipërinë 3,4 milionë vizitorë të huaj, ose 33% më shumë se vitin paraardhës duke na bërë pjesë të hartës turistike të Mesdheut, me shijen unike të gjithçkaje që gjen në Shqipëri”, tha Kumbaro.