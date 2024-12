Shqipëria bëhet gati për funksionimin e Forcës Rezerviste

"Shërbimi rezervist është një shërbim vullnetar dhe do të jetë një komponent i mirëintegruar me forcën aktive, në funksion të rritjes së gatishmërisë dhe efikasitetit të mobilizimit të Forcave të Armatosura, në misione ushtarake, humanitare, apo civile, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Ky shërbim do të ofrojë një fleksibilitet operacional duke mundësuar mobilizim të shpejtë gjatë krizave ose emergjencave", është shprehur Vengu.