Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, marrëveshje kundër terrorizmit me KE-në

Ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Bledar Çuçi, deklaroi se nënshkrimi i marrëveshjes së rishikuar do të lejojë që së bashku me BE-në, të përballemi më mirë me kërcënimin që vjen nga terrorizmi, të përafrojmë legjislacionin tonë me legjislacionin e BE-së dhe të përmirësojmë kapacitetet tona.