Shqipëria do ta mbyllë TikTok-un, Rama: Do të na duhen 6-8 javë

“Gjatë atij viti do të shohim si do të veprojnë vendet e tjera, si do të reagojë vet TikTok-u. Kjo kompani rrënjët i ka në Kinë po të shohësh TikTok në Kinë dhe në vende të tjerë janë krejtësisht të ndryshme. Rrugaçëria, perversitetet, dhunë, bullizëm, krim, euro, dollarë nuk sheh në TikTok-un e Kinës. Problem sot nuk janë fëmijët tanë problem sot jemi ne shoqëria jonë, TikToku dhe të gjithë Toktokët e tjerë që na marrin peng fëmijët njësoj si “Rrugaçi i lagjes”. Këtë rrugaç do ta përzëmë nga lagjja jonë për një vit dhe të shikojmë se çfarë do të bëjnë të tjerët”, u shpreh Rama.