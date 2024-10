Shqipëria hap negociatat me BE-në, Rama: Procesin e kryejmë brenda 2030-s

Në një prononcim për mediet përpara Konferencës së Dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në Luksemburg, Rama u shpreh se, “është mënyra më e mirë për të nisur ditën dhe pavarësisht nga moti gri i Luksemburgut. Ndihemi vërtet shumë, shumë të emocionuar dhe shumë të inkurajuar, që më në fund fillojmë me pjesën më të rëndë të punës, e cila zbaton hapjen e kapitullit “Themeloret”. Kapituj konsistent, plus 3 kriteret që do përfundojnë brenda afatit tonë shumë ambicioz”, tha Rama.