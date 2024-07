Shqipëria në pikun e sezonit turistik: 4,5 milionë vizitorë për 6 muaj

“Kemi hyrë në pikun e flukseve turistike, ku së bashku me operatorët privatë që çdo ditë prezantojnë ofertën shqiptare, por edhe me përgjegjësinë e jashtëzakonshme të ofrimit të cilësisë së shërbimit, si edhe me bashkitë bashkë me të gjitha institucionet publike jemi në koordinim për mbarëvajtjen e sezonit veror”, shkruan ministrja e Turizmit dhe e Mjeidsit, Mirela Kumbaro në rrjetet sociale.