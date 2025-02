Shqipëria, pjesë e operacionit të NATO-s “FOCOPS” në Mesdhe

Komandimi operacional i anijes gjatë periudhës së angazhimit do të kryhet nga komandanti i grupit të gatshëm të anijeve të NATO-s, SNMG2. Ndërkohë, anija do të ruajë varësinë në nivel kombëtar dhe do të raportojë periodikisht për mbarëvajtjen e misionit.