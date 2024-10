Shqipëria shënon rritje ekonomike nga turizmi dhe konsumi

Me qëllim maksimizimin e përfitimeve nga migracioni, raporti rekomandon disa masa të politikave për Ballkanin Perëndimor: Zhvillimi i programeve të trajnimit dhe mobilitetit të aftësive në partneritet me vendet pritëse të emigrantëve dhe zgjerimi i marrëveshjeve dypalëshe për sigurimet shoqërore; Përmirësimi i masave për mbrojtjen e emigrantëve gjatë gjithë fazave të migrimit me qëllim zbutjen e rreziqeve me të cilat ata mund të përballen dhe për të nxitur kthimin e tyre në vend. Lehtësimi i procedurave për pjesëtarët e diasporës për transferimin e kapitalit, ekspertizës dhe teknologjive të avancuara dhe përdorimi i mjeteve digjitale; përmirësimi i mbledhjes së të dhënave për qëllime të një menaxhimi sa më efektiv të emigracionit dhe politikëbërjes.