Shqipërinë gjatë vitit 2022 e vizituan mbi 7.5 milionë vizitorë

Numri i shtetasve që kanë hyrë nga pikat ajrore është rritur me 71.5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, nga pikat detare është rritur me 42.6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe nga pikat kufitare tokësore është rritur me 27.9 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.