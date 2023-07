Shtetasit e Shqipërisë më të dëbuarit nga BE-ja

Në rastin e shtetasve jashtë BE-së të dëbuar në një vend tjetër pas një urdhri për t'u larguar, Franca raportoi gjithashtu numrin më të madh të shtetasve jo-BE të dëbuar në tremujorin e parë të 2023, gjithsej 4.190 persona që përfaqëson 15% të totalit të numrit të përgjithshëm. Pas tyre renditet Gjermania me 3.355 dëbime, Holanda me 2.505, Suedia 2.380 dhe Qiproja me 1.705 dëbime. Listën e shtetasve jo të BE-së me gjithsej 2.465 persona që u dëbuan në një vend tjetër në tremujorin e parë të 2023 e kryesojnë shtetasit e Gjeorgjisë.



Qytetarët e Shqipërisë më të dëbuarit nga rajoni



Nga vendet e rajonit në tre muajt e parë të këtij vitit 1.875 shtetas të Shqipërisë janë dëbuar nga vendet e Bashkimit Evropian. Pas tyre renditen shtetasit e Serbisë, të cilët kanë pranuar gjithsej 795 urdhra për t’u larguar, vijojnë qytetarët e Maqedonisë e Veriut me 430 urdhra për t’u larguar nga BE-ja. Në vendin e katërt nga vendet e rajonit të dëbuar nga BE-ja gjatë tre muajve të parë të vitit 2023 është Bosnjë e Hercegovina, me gjithsej 380 persona, pastaj vijnë shtetasit e Kosovës me 355 dëbime dhe Mali i Zi me 60.