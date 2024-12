Siljanovska: Stabiliteti i kontinentit evropian varet edhe nga Lindja

Siljanovska-Davkova tha gjithashtu se Ballkani është pjesë e natyrshme e Evropës, duke shtuar se anëtarësimi në BE do të jetë një motiv i fuqishëm për ndryshime demokratike në rajon, “gjë që do ta mundësojë përfundimin e përhershëm të kërcënimit dhe destabilizimit, gjegjësisht nga nacionalistët e frustruar dhe do të garantojë paqe të qëndrueshme”.