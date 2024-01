Sindikata: Televizioni shtetëror i BeH-së në prag të mbylljes

"Nuk duam të heshtim më. Duam të themi qartë dhe me zë të lartë: Po, jemi të kërcënuar dhe nuk duam më të durojmë padrejtësi", tha Kurtoviç-Pashaliç. Anëtarja e Bordit Drejtues të Sindikatës së Pavarur të Punëtorëve në BHRT-së, Minja Eriq, tha se sindikata ka mbajtur disa takime me përfaqësues të autoriteteve shtetërore dhe federale, të cilëve u paraqitën problemet me të cilat përballen punëtorët dhe se nuk mungon mbështetja verbale.