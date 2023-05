Slloveni: Qeveria dha pëlqimin e saj, vinjeta më të shtrenjta në autostrada

"Shumica dërrmuese e sllovenëve tashmë kanë blerë vinjeta këtë vit dhe do ta ndiejnë rritjen e çmimit vetëm kur do ta blejnë vitin e ardhshëm. Vinjeta vjetore për automjetet e pasagjerëve, e cila sot kushton njëqind e dhjetë euro, tani do të kushtojë 117,5 euro”, shpjegoi Bratushek.