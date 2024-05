Kroaci: HDZ-ja dhe PD-ja arritën një marrëveshje për formimin e qeverisë

“Propozimi i marrëveshjes së bashku me ndarjen e portofoleve do të paraqitet sot në organet e partisë dhe më pas do të informojmë opinionin për të gjitha detajet. Pas konfirmimit të marrëveshjes do të fillojë mbledhja e nënshkrimeve në mënyrë që kryetari i HDZ-së, Andrej Plenkoviq të marrë mandatin për të formuar Qeverinë e ardhshme të HDZ-së, PD-së dhe partnerëve”, thuhet në llogarinë e HDZ-së në rrjetin social X.