Sllovenia ndan 500.000 euro ndihmë për UNRWA-në

Sllovenia do t'i transferojë gjysmë milioni euro Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punën për Refugjatët Palestinezë (UNRWA), kështu që popullata civile do të marrë ushqim dhe pajisje akomodimi me një vlerë prej më shumë se 434.105 euro.