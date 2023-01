Spasovski dhe Demerxhiev sigurojnë kremtim pa incidente më 4 shkurt

- Nga kolegu Spasovski kam marrë të gjitha informacionet se gjithçka do të sigurohet, se absolutisht do të merren të gjitha masat për mbarëvajtjen e sigurt të ngjarjes. Dhe gjithashtu e sigurova se nuk do të lejoj që njerëzit që do të vijnë në festë të shkaktojnë provokime ose ngjarje të pakëndshme. Kemi arritur marrëveshje që çdo gjë të jetë në mënyrën më të mirë që kjo ngjarje të ndodhë dhe të mos lejojmë që disa persona të tentojnë të ndezin zjarrin ku nuk ka. Qëllimi është të nderohet njeriu i madh Goce Dellçev, e jo të jetë qendër dhe vend ku do të ndodhin fenomene radikale”, tha Demerxhiev pas takimit me kolegun maqedonas në Shkup.