Spiropali: "Shqipëria në BE në vitin 2030 është një projekt ambicioz"

"Në paketën e zgjerimit miratuar dje nga KE-ja vërehet angazhim i palëkundur i Shqipërisë drejt integrimit në BE si përparësia kyç strategjike e vendit. Ai njeh plotësisht faktin që Shqipëria ruan bilancën e saj të harmonizimit të plotë me politikën e jashtme të sigurisë të BE-së dhe kjo vazhdon të përçojë një sinjal të fortë rreth zgjedhjes strategjike të BE-së, të interesimit në BE dhe të rolit të saj si një partnere e besueshme", tha Gonzato.