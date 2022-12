Steinmeier nga Tirana: Jemi në krah të Shqipërisë në rrugëtimin evropian

Presidenti i Republikës Federale Gjermane, Frank-Walter Steinmeier, gjatë takimit me presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj, në Tiranë, deklaroi se Gjermania do të vazhdojë të jetë në krah të Shqipërisë dhe do ta mbështesë fuqishëm në rrugëtimin evropian.