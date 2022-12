SYRIZA: Vizita e Mitsotakis në Shqipëri është një "dështim"

Më tej në njoftim u rikujtuan edhe fjalët e Ramës në intervistën që e dha për portalin e lajmeve "Euractiv", i cili kishte thënë se "Procesi i anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian (BE) nuk është një provim që mund të 'mashtroni' si Greqia", duke theksuar se në kundërshtim me atë që mediat greke kanë pretenduar se Rama në një takim bilateral me Mitsotakis ka thënë "Këto fjalë nuk janë në lidhje me Greqinë e sotme", nuk nënkuptojnë kërkimfalje.