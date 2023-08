Takohen drejtuesit e Policisë Kufitare të Shqipërisë dhe të Greqisë

Drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shqipërisë, Drejtues i Lartë Saimir Boshnjaku, pas takimit me homologun grek, ka deklaruar se takimi është realizuar lidhur me menaxhimin e situatës në pikat e kalimit në kufirin me Greqinë.