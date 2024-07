Task Forcë e përbashkët Shqipëri-Britani-Kosovë në luftën kundër krimit

“Kemi mundësuar dhe arritur kthimin e mbi 4.000 personave, të cilët kanë hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe po ashtu të theksoj se Task Forca e përbashkët për migracionin ka operacionalizuar bashkëpunimin tonë për migracionin dhe ka forcuar qëndrueshmërinë e kufirit, duke trajtuar rrugët e përdorura nga grupet e krimit të organizuar, duke kontrabanduar para, drogë, në mënyrë të jashtëligjshme. Këtë verë po bashkëpunojmë në operacione të përbashkëta policore. Jemi shumë mirënjohës për punën e ekspertëve britanikë, të cilët janë vendosur tanimë në Tiranë për të punuar me ne. Në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese, për vitin 2023, në raport me Britaninë e Madhe kemi realizuar 50 operacione riatdhesimi dhe janë deportuar gjithsej 2250 shtetas shqiptarë për motive nga më të ndryshmet, qoftë për qëndrim ilegal, qoftë për vepra penale që lidhen me kultivimin e paligjshëm të lëndëve narkotike, me refuzim azili, me falsifikim dokumentacioni, vjedhje, e gjatë këtij 6-mujori të parë të 2024, kemi pasur 25 operacione riatdhesimi me 1.120 shtetas të riatdhesuar”, informoi ministri Balla.