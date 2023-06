TIKA mbështet zhvillimin e bletarisë në Maqedoninë e Veriut

Në kuadër të këtij projekti, sipas tij, kanë siguruar 300 koshere bletësh për 30 familje në rajonet e qyteteve të Velesit, Kërçovës dhe Kumanovës, ku janë të përfshirë edhe familjet që fillojnë për herë të parë me bletari dhe ato që merren me vite me këtë punë.