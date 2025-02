Tirana në 2024 mblodhi 146 milionë euro taksa nga kompanitë e ndërtimit

“Tani dëgjoni se sa para ka marrë bashkia e Tiranës nga të pasurit, nga ata që ndërtojnë, për lejet e ndërtimit. Me taksën e ‘gërhitjes’ dhe ‘ekspertëve të shkëlqyer’, bashkia mblidhte 930 mijë euro në vit. Pjesën e pjesës e dijnë ata, unë se di. Kur me propozim të Erionit, taksa u rrit, në 2016 të ardhurat u rritën me 10-fish pra 9 milionë euro, ndërsa në 2024-ën, janë mbledhur 157-fish, domethënë, 146 milionë euro, vetëm nga taksa e ndërtimit”, deklaroi Rama.