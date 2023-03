Tiranë: Diskutim mbi financimin dhe rolin e medias në fushatat zgjedhore

"Paratë që shpenzohen nga partitë politike për reklamimet, mund jenë domethënëse dhe ky investim mund të ketë dhe një ndikim në mbulimin e medias në lidhje me zgjedhjet. Por, në fund ekziston rreziku që kandidati me më shumë para mund të dominojë mbulimin e medias gjatë zgjedhjeve. Kjo është arsyeja pse OSBE-ja mbështet dhe inkurajon një vëzhgim etik dhe profesional të medias, duke mbajtur publikun të informuar në lidhje me origjinën dhe fondet", u shpreh ambasadori De Sanctis.