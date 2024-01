Tre shtetasit e fundit të Maqedonisë së Veriut janë evakuuar nga Gaza

Dhe tre shtetasit e fundit të Maqedonisë së Veriut, një nënë me dy fëmijë, që më parë kishin qëndruar në Gaza me zgjedhjen e tyre, me kërkesën e tyre, tashmë janë evakuuar prej andej gjatë 24 orëve të fundit. Pas strehimit të përkohshëm në Kajro, familja do të dërgohet në shtëpi, njoftoi sot Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut.