Turizmi po rritet, Shqipëria e dyta në botë për rimëkëmbjen pas pandemisë

UNWTO-ja parashikon që rimëkëmbja të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2023, edhe pse sektori përballet me sfida ekonomike, shëndetësore dhe gjeopolitike. Heqja e fundit e kufizimeve të udhëtimit të lidhura me COVID-19 në Kinë, tregu më i madh i jashtëm në botë në vitin 2019, është një hap i rëndësishëm për rimëkëmbjen e sektorit të turizmit në Azi, Paqësor dhe në mbarë botën. Në afat të shkurtër, rifillimi i udhëtimeve nga Kina ka të ngjarë të përfitojë veçanërisht destinacionet aziatike. Megjithatë, kjo do të formësohet nga disponueshmëria dhe kostoja e udhëtimit ajror, rregulloret e vizave dhe kufizimet e lidhura me COVID-19 në destinacione. Nga mesi i janarit, gjithsej 32 vende kishin vendosur kufizime specifike të udhëtimit në lidhje me udhëtimet nga Kina, kryesisht në Azi dhe Evropë.