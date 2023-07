Vala e nxehtë kaplon rajonin!

Në Kosovë edhe këtë javë vazhdon moti me diell me temperatura tropikale. Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat më të larta ditore do të lëvizin prej 33 deri në 37 gradë Celsius, ndërsa në shumë zona urbane edhe deri në 40 gradë. Edhe fundjava e ardhshme parashikohet të jetë jashtëzakonisht e nxehtë.