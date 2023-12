Vazhdon dita e dytë e Këshillit Ministerial të OSBE-së në Shkup

Gjatë ditës së sotme në Shkup vazhdon takimi ministerial dyditor i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), me seancën e tretë plenare, ku do të miratohen dokumentet dhe vendimet e Këshillit Ministerial, si dhe me takime dhe ngjarje që do të zhvillohen në margjinat e këtij takimi vjetor.