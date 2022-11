Vetëvrasjet, Mali i Zi më së shumti, Shqipëria më së paku në rajon

Shkalla e depresionit është një faktor që ka rëndësi serioze, por faktorë të tjerë që duhen marrë në konsideratë janë niveli akademik, performanca, gjendja fizike, shëndeti dhe mirëqenia mendore, gjendja ekonomike, vështirësitë financiare, performanca në vendin e punës dhe kënaqësia e përgjithshme me jetën.



Tranzicioni ndër shkaqet e vetëvrasjes



Sociologu nga Shkupi, Ali Pajaziti për TRT Balkan, thotë se vetëvrasjet paraqesin një dukuri patologjike që ka të bëjë me një gjendje turbulente paraprake të personit, me një dërrmim dhe konsumim të brendshëm individit që pasqyrohet në një vendim fatal.



“Këto shifra tregojnë që ndër shqiptarë ky fenomen është më pak i përhapur ngase kultura shqiptare nuk e ka njohur atë deri para tre dekadave. Procesi i kalimit në demokracinë liberale dhe në ekonominë e tregut e kanë bërë atë prezent edhe në popullatën më konservatore të Ballkanit, te shqiptarët, por më rrallë krahasuar me kombe të tjera siç janë kombet sllave”, thotë Pajaziti.



Tutje, ai shton se përderisa serbët, kroatët, boshnjakët dhe malazezët kanë jetuar në mirëqenie edhe më parë, një pjesë e tyre kanë përjetuar shpresëthyerje në kohën e tranzicionit dhe kjo i ka bërë ata defetistë.



“Nga ana tjetër shqiptarët kanë qenë inferiorë dhe sekondarë në Jugosllavi, ndërsa tmerrësisht keq kanë jetuar në Shqipëri gjatë komunizmit, e sot kanë avancim ekonomik dhe në cilësi të jetesës”, thekson Pajziti.



Tradita dhe mirëqenia e përmirësuar sipas tij, kanë ndikim në statistikat më të ulta të vetëvrasjeve ndër shqiptarë, por as ata nuk janë imunë, kështu që në Kosovën e pasluftës dhe në Shqipërinë e viteve të fundit ka raste të shumta të akteve suicidale.