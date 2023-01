Viti 2022 çeli rrugën evropiane për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut

"Pas konferencës së parë ndërqeveritare, do të fillojë procesi i skriningut dhe ai do të zgjasë një vit e gjysmë. Pas përfundimit skriningut është paraparë edhe konferencë e dytë ndërqeveritare, me të cilën duhet të kompletohet faza e hapjes së negociatave. Megjithatë, mbajtja e saj kushtëzohet me ndryshimet kushtetuese, gjegjësisht vendosjen e bullgarëve më Kushtetutë", deklaroi komisari Varhelyi.