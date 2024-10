Von der Leyen në Beograd: Serbia me përparim drejt BE-së

"Kësaj radhe mund të them se shpresoj se do të hapim grupkapitullin e tretë deri në fund të vitit dhe kjo do të ishte e rëndësishme dhe do të ishte një sinjal domethënës se Serbia po përparon në rrugën e saj evropiane. Është e rëndësishme që ne ta ruajmë paqen, edhe pse, siç e dini, sa i përket situatës botërore, unë nuk jam shumë optimist”, tha presidenti i Serbisë.