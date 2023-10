Vuçeviq: Ushtria serbe në Kosovë, nëse urdhëron presidenti Vuçiq

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Millosh Vuçeviq, tha sot se Forcat e Armatosura të Serbisë nuk kanë hyrë në territorin e Kosovës. Por, ai theksoi se nëse Ushtria e Serbisë merr një urdhër nga presidenti i Serbisë, si Komandat Suprem, që njësitë e saj të hyjnë në territorin e Kosovës si pjesë të Serbi, Ushtria e Serbisë një detyrë të tillë do ta përmbushë me efikasitet, profesionalisht dhe me sukses.

“Edhe atëherë paraprakisht do ta paralajmëronim njësitin, respektivisht komandën e KFOR-it. Askujt nuk do t’i punojmë pas shpine, duke i respektuar normat e së drejtës së luftës. Deri më sot nuk kemi qenë të detyruar të sjellim një vendim të tillë”, tha ministri Vuçeviq.