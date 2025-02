Vuçiq: Qeveri e re në Serbi deri më 20 mars ose zgjedhje në maj

Presidenti serb u shpreh se do të vazhdojë të insistojë në dialog me studentët, të cilët po protestojnë në qytete të ndryshme pas shembjes së një pjese në stacionin hekurudhor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit të kaluar, me çka 15 persona humbën jetën dhe tre u lënduan rëndë.