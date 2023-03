Xhaçka në Shkup: Korridori 8 duhet të shërbejë si boshti i bashkëpunimit

Prioritet mbetet lidhja infrastrukturore përmes Korridorit 8, siç bëri me dije Osmani, për të cilin janë duke u bërë përgatitjet për fillimin e lidhjes së autostradës.



"Duhet të vazhdojmë me aktivitete intensive për zbatimin e detyrimeve dhe shfrytëzimin e përfitimeve në kuadër të iniciativave rajonale, këtu e kam fjalën në radhë të parë për procesin e Berlinit. Bashkëpunimi ekonomik është i suksesshëm, por i pamjaftueshëm, na duhet obligimi ynë që bizneseve dhe qytetarëve t'u ofrojmë edhe më shumë potencial për shkëmbim dhe bashkëpunim, thekson Osmani.



Kryediplomatja shqiptare Xhaçka, po ashtu nesër (28 mars), do të marrë pjesë në takimin informal ministerial të Kartës së Adriatikut A5.