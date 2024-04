Zgjedhjet parlamentare në Kroaci, për 151 vende garojnë 2.302 kandidatë

Në Gjermani do të hapen 12 vendvotime, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australi do të hapen nga katër vendvotime, për Italinë dhe Serbinë janë caktuar tri vendvotime - një në Beograd, dy në Suboticë. Nga dy qendra votimi ka në Mal të Zi, Austri, Hungari, Zvicër dhe Kanada, ndërsa një vendvotim do të hapet në të gjitha vendet e mbetura.