Zgjedhjet presidenciale në RMV, sot votojnë të sëmurët dhe të burgosurit

Pjesa tjetër e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të cilët jetojnë jashtë vendit të drejtën e vet të votës, mund ta realizojnë në vendvotimet në vend.



Rezultatet nga votimi i sotëm do të dihen nesër, së bashku me rezultatet nga votimi në vend.



Të drejtë vote në zgjedhjet e shtata presidenciale kanë 1.814.317 votues. Vendvotimet hapen në orën 07:00, ndërsa votimi zgjatë deri në orën 19:00 dhe votohet në 3480 vendvotime në tërë Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që janë gjithsej 942 vëzhgues, gazetarë dhe përkthyes të huaj që janë të akredituar për monitorimin e zgjedhjeve presidenciale.



Siç njoftohet në ueb faqen e KSHZ-së, deri më 19 prill janë akredituar 342 vëzhgues dhe përkthyes vendas dhe 568 të huaj, numri më i madh i të cilëve është nga OSBE/ODIHR - 375. Vëzhguesit vendorë më të shumtë do të jenë vëzhguesit e Shoqatës për zhvillimin e inovacioneve sociale “WAKE UP” - Shkup - 182.