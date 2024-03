Zgjidhet problemi me nxënësit e Medresesë Isa Beu në Maqedoninë e Veriut

"Me vendim qeverie zgjidhet problemi i Medresesë Isa Beu. Nxënësit të cilët do ta kryejnë arsimin e mesëm në shkollën e mesme islame Medreseja Isa Beu do të mund të regjistrojnë studimet universitare në fakultetet e vendit", ka shkruar Xhaferi në median sociale.