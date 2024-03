Altun: Türkiye kundërshtoi rreth 200 përpjekje dezinformuese nga Izraeli

"Okupimi i Gazës nga Izraeli do të përfundojë. Por ne nuk do të harrojmë atë që ndodhi sot; ne do t'i sjellim mizoritë, krimet e luftës dhe gjenocidin e Izraelit në vëmendjen e komunitetit botëror kurdo që të jetë e mundur dhe nuk do të ndalemi së foluri për të kaluarën e gjatë kriminale të Izraelit", tha Drejtori i Komunikimit i Türkiyes, Fahrettin Altun.