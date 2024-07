Biden: Nëse mjekët më këshillojnë, mund të tërhiqem nga gara presidenciale

Kur u pyet nga George Stephanopoulos i "ABC News" nëse do të tërhiqej, nëse do të ishte i bindur se nuk mund ta mposht Donald Trumpin, Biden u përgjigj: "Epo, varet... nëse Zoti i Plotfuqishëm zbret dhe më thotë atë, unë do të mund ta kisha bërë".