Blinken: E gjithë popullata në Gaza përballet me pasiguri serioze ushqimore

Ai theksoi se në bisedimet që do të zhvillojë në kuadër të vizitave do të diskutojë për sigurimin e armëpushimit në Gaza, lirimin e pengjeve dhe rritjen e hyrjes së ndihmave humanitare në rajon. Blinken tha se me liderët me të cilët do të takohet do të konsultojë "arkitekturën e drejtë për paqen e përhershme rajonale".