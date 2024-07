Kryeministri britanik me thirrje për armëpushim të menjëhershëm në Gaza

“Kam folur me liderët e Izraelit dhe Autoritetit Palestinez. Unë kam qenë i qartë se mbështes plotësisht të drejtën e Izraelit për siguri dhe nevojën e dëshpëruar për të parë kthimin e pengjeve. Dhe gjithashtu kam qenë i qartë se situata në Gaza është e patolerueshme dhe se bota nuk do të shikojë nga larg si civilët e pafajshëm, përfshirë gratë dhe fëmijët, vazhdojnë të përballen me vdekjen, sëmundjet dhe zhvendosjet”, tha Starmer.