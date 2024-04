Ministri i jashtëm turk dhe shefi i OKB-së diskutojnë zhvillimet e fundit

Në një telefonatë, Fidan dhe Guterres shkëmbyen mendime edhe për situatën në Rripin e Gazës. Çështja e Qipros dhe siguria e lundrimit në Detin e Zi ishin gjithashtu në axhendë, shtuan burimet.



Teherani nisi më shumë se 300 sulme me raketa dhe dronë në të gjithë Izraelin të shtunën në mbrëmje në një hakmarrje ndaj një sulmi ajror të Tel Avivit në konsullatën iraniane në kryeqytetin sirian Damask më 1 prill, në të cilin u vranë shtatë anëtarë të Gardës Revolucionare, përfshirë dy gjeneralë.



Lidhur me zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, Türkiye tha se do të vazhdojë përpjekjet për të parandaluar nisjen e një procesi që do të dëmtonte përgjithmonë stabilitetin e rajonit dhe do të çonte në konflikte më të mëdha globale.



Ankaraja tha se "po u dërgon edhe një herë mesazhe të qarta autoriteteve iraniane dhe vendeve perëndimore që kanë ndikim në Izrael, për t'u kërkuar të gjithëve t'i japin fund përshkallëzimit".